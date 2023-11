Da Porto Corsini alla Pineta di Classe: come sarà la ciclovia Adriatica

Da Porto Corsini alla Pineta di Classe in bicicletta. Un investimento da oltre 11 milioni e 300 mila euro, la maggior parte derivanti da fondi PNRR. Fra i principali progetti del piano Next Generation EU dedicati alla mobilità sostenibile, a Ravenna, c’è la realizzazione del tratto di ciclovia Adriatica che farà parte del lungo percorso che collegherà il Veneto con la Puglia. In Emilia-Romagna il lotto principale del percorso sarà in territorio ravennate. Il Comune bizantino investirà 1 milione di euro. Altri 3 milioni arriveranno dallo Stato, il resto dalla Regione. A giugno il progetto ha ottenuto il via libera dal consiglio comunale e ora è in fase di progettazione. Dovrà essere ultimato entro il 30 giugno 2026.