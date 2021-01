Fallimento Mercatone Uno: chiesto il processo per tre amministratori

Per il fallimento di Mercatone Uno è stato chiesto a Milano il processo per tre amministratori di Shernon Holding, la società che controllava 55 punti vendita della catena di negozi, fra cui anche la realtà commerciale di Russi. A chiedere il rinvio a giudizio è stato il pubblico ministero. Gli atti ora saranno valutati nell’udienza preliminare. A rischiare il processo sono Valdero Rigoni, amministratore di Shernon dal 2017 fino al fallimento, Michael Thalmann, amministratore dal 2017 al 2019, e Valentina Rigoni, amministratrice di un’altra società. L’ipotesi di reato è bancarotta fraudolenta e dissipazione di un patrimonio di almeno 2 milioni e mezzo, come emerso dall’inchiesta eseguita dal Nucleo di polizia economico-finanziaria della guardia di finanza di Milano.