La Round Table 38 di Faenza ha donato la somma di € 1600.00 all’associazione ASD (associazione Sport Disabili di Faenza, l’associazione si occupa di far praticare attività sportiva a ragazzi con disabilità.

Con questa donazione la Round Table 38 di Faenza ha contribuito alla realizzazione dei nuovi spogliatoi adattati ai ragazzi disabili con attrezzature speciali, nei locali è stata scoperta una targa di ringraziamento per la donazione dal Presidente della Round Table 38 Ligresti Riccardo insieme al presidente di Asd Pietro Albonetti e all’Assessore allo sport del Comune di Faenza Martina Laghi.

L’associazione, le cui origini risalgono al 1926 in Inghilterra, è ora presente in oltre 60 nazioni. In Italia si è sviluppata dal 1958 ed esistono ad oggi sul territorio nazionale oltre 60 club detti “Tavole”. L’ambito dell’attività di servizio, scelta annualmente, si svolge a livello nazionale e locale. Tra le molteplici opere di beneficenza, si possono ricordare: la costruzione di una Scuola elementare ad Amaro, paese del Friuli colpito dal terremoto del 1976, la realizzazione e promozione della linea telefonica nazionale “S.O.S. Infanzia – Telefono Azzurro”, la divulgazione e promozione della “Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia”, approvata dall’Assemblea Generale dell’Onu nel 1989, attività per cui la Round Table Italia è stata nominata Ambasciatrice Unicef.