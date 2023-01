Il 2022 è stato un anno molto positivo nel rapporto tra Coop Alleanza 3.0 e Auser volontariato Provincia di Ravenna ODV: dopo la formalizzazione, nel maggio scorso, del nuovo accordo di collaborazione di “Ausilio per la spesa”.

Nell’ambito dell‘iniziativa “Con i soci COOP”, in estate Auser ha presentato due progetti relativi alle zone di Ravenna e di Faenza, che i relativi Consigli di Zona hanno ritenuto meritevoli di un consistente aiuto; mentre ad ottobre i clienti Coop hanno dato il loro apprezzamento (nell’ambito della nuova iniziativa Coop “Più Vicini”) a due progetti riguardanti le città di Lugo e di Cervia.

Si conferma così la vocazione sociale di Coop Alleanza 3.0, società cooperativa di consumatori della grande distribuzione organizzata a mutualità prevalente, anche grazie alla collaborazione con Auser volontariato Provincia di Ravenna ODV, che promuove l’invecchiamento attivo e la valorizzazione delle disponibilità e competenze delle persone, favorendo un volontariato di prossimità a sostegno delle fasce più deboli della popolazione.

In particolare, nel 2022 il progetto “Ausilio per la spesa” attivo a Ravenna fin dal 1999 – un servizio di volontariato che prevede la consegna gratuita della spesa a domicilio a persone con difficoltà fisiche (anziani, portatori di handicap, persone temporaneamente non autosufficienti) – è stato integrato e aggiornato nei contenuti in linea con la legge quadro sul Volontariato e il Codice del Terzo Settore: si è così definito un rapporto maggiormente strutturato, in grado di ottimizzare e valorizzare in modo sinergico le risorse di entrambi i soggetti, aggiornandone i termini in base alle nuove normative.

L’attività attualmente si effettua a Ravenna, Faenza e Alfonsine con queste modalità: chiamata una volta a settimana agli utenti serviti; compilazione della lista della spesa per coloro che la richiedono; preparazione della spesa (rispettivamente ai punti vendita Coop dell’Esp a Ravenna e del Borgo a Faenza e a Coop di Alfonsine); consegna al domicilio.

Ciascun Gruppo di Ausilio è coordinato da un volontario che si occupa di organizzare il servizio.

I volontari sono soci Coop e tesserati Auser. E’ sempre aperta la porta per nuove adesioni, con varie modalità: contattando Filo Diretto di Coop Alleanza 3.0 al numero verde 800 000 003 o tramite e-mail filo.diretto@alleanza3-0.coop.it; rivolgendosi direttamente al punto vendita; manifestando il proprio interesse ai volontari di Ausilio nei giorni di presenza (all’ESP tel. 0544-275114; a Faenza tel. 0546-32480; ad Alfonsine tel. 0544-83699)); o rivolgendosi all’Associazione Auser Volontariato Provincia di Ravenna ODV, allo 0544 1884430.