Faenza celebra la Liberazione ricordando le guerre in Ucraina e a Gaza

Faenza celebra la Liberazione dalle truppe nazifasciste. Al termine di una settimana ricca di iniziative ideate per ricordare vari aspetti della Seconda Guerra Mondiale, sabato 16 dicembre le celebrazioni del 79° anniversario della Liberazione hanno coinvolto il centro storico di Faenza: la messa alla Chiesa dei Caduti e poi i momenti di ricordo in Piazza del Popolo, in via Cavour e al cimitero di via Santa Lucia. A fianco del corteo delle istituzioni faentine, l’Anpi e la comunità indiana: il sacrificio di molti giovani del reggimento Punjab fu fondamentale nella battaglia di Faenza.