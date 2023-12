L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna ha indetto un bando per l’assunzione di due nuovi agenti di Polizia locale.

Le principali attività del ruolo riguardano azioni di vigilanza e controllo del territorio, attività di pattuglia, compilazione e redazione di atti negli ambiti di infortunistica stradale, polizia giudiziaria, edilizia e commerciale; inoltre, attività relative al procedimento sanzionatorio e progetti per la sicurezza urbana.

Per candidarsi è necessario essere in possesso del diploma di maturità e della patente di categoria B (autoveicoli) e non aver riportato condanne penali.

Gli esami prevedono una prova scritta, una prova orale e una prova di efficienza fisica (corsa) su un percorso di mille metri.

Per partecipare è necessario inviare la propria candidatura sul portale www.inpa.gov.it accedendo con Spid o Cie entro le 9.30 di lunedì 8 gennaio 2024.

Per ulteriori informazioni consultare il bando pubblicato sia sul portale delle candidature InPA, sia sul sito www.labassaromagna.it nella sezione «Amministrazione trasparente»