No all’abbattimento di daini a Lido di Dante (Ravenna). A chiederlo è Silvia Zamboni (Europa Verde) che ha presentato un’interrogazione per accertare se effettivamente vi siano stati casi di uccisione degli esemplari in un’area in cui è vietata la caccia da una delibera di giunta regionale.

“La zona di validità della delibera -ha precisato la consigliera- è l’area delimitata a nord dai Fiumi Uniti, dalla Pineta demaniale ad est, dal fiume Savio a sud e dalla Statale 16 Adriatica a ovest, per un’area di circa 64 km quadrati. Tutto il territorio di validità della delibera è classificato ‘area contigua’ del Parco del Delta del Po (dove non è in vigore alcuna delibera regionale specifica per i daini), eccezion fatta per le zone di Parco (A, B, C), per la Pineta demaniale e la Riserva statale Duna costiera, e per le zone abitate (Lido di Dante e di Classe, Savio)”.

“Da segnalazioni -ha concluso Silvia Zamboni- e da notizie di stampa, risulta che al momento gli abbattimenti avvengono proprio all’interno del perimetro di validità della delibera e in particolare in zona Lido di Dante. La giunta faccia le opportune verifiche”.

Ecco il testo completo:

“INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA

PREMESSO CHE

sul territorio dell’Emilia-Romagna è in vigore la Delibera Regionale 1244/2023 “Piano di prelievo regionale del daino in selezione per la stagione venatoria 2023/2024”;

tale delibera prevede l’uccisione di 3225 daini, di cui 356 a Ravenna nell’ATC RA2 e nelle cosiddette “aree contigue” del Parco del Delta del Po. L’ambito territoriale di caccia (ATC), ampia zona di circa 130 km quadrati, va dalle Valli di Comacchio sud fino a Cervia, confina a ovest con parte del tracciato del Lamone, comprende territori dei comuni di Russi, San Pietro in Vicoli, Castiglione di Ravenna e di Cervia, e a est confina con la linea di costa. All’interno di questo ATC vi sono le stazioni di Parco del Delta del Po (e le relative aree contigue) “Pineta di San Vitale e Pialasse”, “Pineta di Classe e Saline di Cervia” e parte della stazione “Valli di Comacchio”, oltre a diverse Riserve naturali statali quali la pineta demaniale costiera.

CONSIDERATO CHE

nel 2014-15 moltissimi cittadini chiesero di porre fine all’uccisione dei daini, almeno nelle zone degli abbattimenti decisi dalla delibera provinciale 252/2014, che prevedeva l’uccisione di 67 daini appartenenti alla popolazione della Pineta di Classe. Gli spari sarebbero stati effettuati da una decina di altane poste a Lido di Dante (zona azienda Quaiadora) e a Lido di Classe (zone via Barbona e via canale Pergami);

contro i metodi cruenti e per l’applicazione di metodi etici si sono mobilitati quasi 36 mila sottoscrittori – di cui 6.000 in cartaceo – di una recente petizione.

SOTTOLINEATO CHE

a seguito delle proteste, venne emanata la Delibera di Giunta Regionale 140/2021 “Piano regionale per il controllo delle popolazioni di daino (Dama dama) di Lido di Classe (RA) e Lido di Volano (FE)” , che riguarda solo gli specifici nuclei dei daini della Pineta di Classe e di Lido di Volano e non prevede uccisioni sul posto da parte dei cacciatori/selettori come nel resto della Regione. La Delibera risulta tuttora in vigore;

in particolare, per il ravennate, la zona di validità di detta delibera è l’area delimitata a nord dai Fiumi Uniti, dalla Pineta demaniale ad est, dal fiume Savio a sud e dalla SS 16 Adriatica a ovest, per un’area di circa 64 km quadrati che la delibera stessa individua con precisione nel cap. 3 dell’Allegato 1 e che ricomprende anche i territori dove nel 2014-2015 erano state posizionate le altane per lo sparo.

SOTTOLINEATO INOLTRE CHE

l a sopracitata delibera regionale esclude le zone del Parco del Delta del Po (ovvero le zone A, B, C dell’Ortazzo-Ortazzino), le Riserve naturali statali (pineta litoranea demaniale “Pineta di Ravenna” e “Duna costiera ravennate e foce del torrente Bevano”) ed è quindi eseguibile nelle aree contigue del Parco;

tutto il territorio di validità della delibera è classificato “area contigua” del Parco del Delta del Po, eccezion fatta, come detto, per le zone di Parco (A, B, C), per la Pineta demaniale e la Riserva statale Duna costiera, e per le zone abitate (Lido di Dante e di Classe, Savio), dove non è in vigore alcuna delibera regionale specifica per i daini.

EVIDENZIATO CHE

da segnalazioni giunte al Gruppo Europa Verde e da notizie apparse sulla stampa, risulta che al momento gli abbattimenti avvengono proprio all’interno del perimetro di validità della delibera 140/2021, ed in particolare in zona Lido di Dante (zona Quaiadora/Torraccia).

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE

se corrispondano al vero le notizie riportate in premessa in merito agli abbattimenti di daini all’interno del perimetro di validità della Delibera di Giunta Regionale 140/2021 e, dunque, al non rispetto delle disposizioni contenute in tale delibera.”

La Capogruppo

Silvia Zamboni