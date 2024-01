“Davvero certe dichiarazioni dell’Anpi servono solo a ricordarci “l’estrema utilità” di questa associazione che ritiene importante ricordare agli Italiani la NON continuità dell’Italia fascista con quella repubblicana. Come se gli sprovveduti abitanti di questo Paese non ne fossero già ampiamente consapevoli. Certo, credo che qualche centenario reduce di Salò magari crede ancora che la Repubblica Sociale sia in vita e che magari valga la pena battersi per essa. Certo, chi può saperlo…..

Ma la richiesta di ritirare il calendario 2024 dell’Esercito Italiano rasenta davvero il ridicolo, a mio avviso.

Certo, meno male che c’è l’Anpi a ricordarci che il Fascismo è un “grave ed attuale problema” per il Popolo Italiano, meno male che ci sono loro…

Ma qualcuno ha detto loro che la guerra è finita così come il Fascismo circa 80 anni fa?

Per favore diteglielo……”

Dr. Renato Esposito

Vice Capogruppo di Fratelli d’Italia

Comune di Ravenna