L’ evento espositivo Mattoncini in Darsena 2024, da poco conclusosi nel fine settimana scorso, a Ravenna presso l’Artifecerie Almagia’, puo’ senza dubbio essere definito un successo. Le oltre 8000 presenze uniche registrate in meno di due giorni di esposizione, con molte persone venute da tutta la Romagna e oltre, hanno potuto godere di una manifestazione gratuita a tema mattoncini LEGO® che ha la grande capacità di incontrare i gusti di grandi e piccini. Proprio alla luce della grande partecipazione di pubblico, il gruppo RomagnaLUG vuole esprimere i piu’ sinceri e sentiti ringraziamenti a tutta la comunità ravennate e in particolar modo alle numerose famiglie che con i propri piccoli, nonostante le lunghe attese e le rigide temperature esterne, si sono ordinatamente e pazientemente messe in fila con il solo ed unico intento di poter visitare le fantastiche creazioni di mattoncini LEGO® proposte dai nostri espositori.

Nonostante alcune difficoltà incontrate, motivo per cui non sappiamo se e quando ci saranno spazi adeguati che possano nuovamente ospitare una nostra manifestazione nella splendida città di Ravenna, nel mentre vi invitiamo a seguirci sui nostri canali ufficiali social per rimanere aggiornati su tutte le nostre prossime iniziative ed eventi!