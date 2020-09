Mercoledì 16 settembre, alle ore 19:30, al Caffé Bistrot Rossini in Piazza del Popolo, si terrà l’evento di chiusura della campagna elettorale della lista Faenza Coraggiosa. Saranno ospiti della lista faentina la vicepresidente della Regione Elly Schlein, alla sua seconda apparizione a Faenza durante questa campagna elettorale, il Senatore Vasco Errani, anche lui di ritorno, e il Capogruppo di Emilia-Romagna Coraggiosa in Assemblea Regionale Igor Taruffi, insieme ai candidati di Faenza Coraggiosa, tra i quali la “testa di lista” che rappresenta le forze, Articolo Uno, L’Altra Faenza e Partito Socialista, che hanno dato l’innesco per questa esperienza civica: Luca Ortolani, Ilaria Visani, Edward Jan Necki, Gigia Carcioffi, Francesco Pitrelli e Margherita Calzoni.