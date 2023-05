Inizialmente gli esponenti del partito di Giorgia Meloni hanno visitato la canonica, punto di primissimo soccorso all’inizio dell’emergenza, fortunatamente non raggiunto dall’acqua, che ancora oggi aiuta i cittadini fornendo pasti, beni di prima assistenza ed un servizio gratuito di lavanderia.

A seguire Evangelisti e Cuoghi si sono recati in Comune dove hanno incontrato il sindaco di Conselice, Paola Pula, che ha illustrato loro la situazione idrogeologica e le iniziative messe in campo per abitanti ed imprese.

Dopo il Comune, i consiglieri – guidati dai volontari – hanno visitato il Palazzetto dello Sport dove vengono distribuiti i beni di prima necessità donati e la Palestra, dove Protezione Civile, Anpas e Croce Rossa, offrono tre pasti caldi (colazione, pranzo e cena) agli sfollati.

La visita si è conclusa con un sopralluogo nelle zone ancora coperte dall’acqua dove idrovore di privati stanno cercando di togliere più acqua possibile.

Il consigliere Luca Cuoghi ringrazia “l’enorme lavoro messo in campo da tutti i volontari” e ricorda “a tutti coloro che volessero fare una mano, che è possibile registrarsi sulla piattaforma www.volontarisos.it che dà indicazioni sulle necessità delle zone colpite da questa emergenza”.

Il presidente del gruppo, Marta Evangelisti, precisa che “la situazione è critica ma lentamente si sta normalizzando grazie alla Protezione Civile ed ai volontari che operano incessantemente”.

Come Fratelli d’Italia ringrazia il Governo per il tempestivo intervento, evidenziando come “in Assemblea sarà mantenuta alta l’attenzione su Conselice e su tutte le zone alluvionate per rimanere aggiornati sulle esigenze presenti e future”.

