Azione esce pubblicamente allo scoperto. Quanto mormorato negli ultimi giorni in via ufficiosa, ora diventa anche la posizione ufficiale del comitato faentino: “Il comitato faentino di Azione – si legge in una nota stampa – in coerenza con quanto dichiarato precedentemente, intende riaffermare l’impossibilità di un dialogo con forze di ispirazione populista e sovranista”.

Nessun velato riferimento, ma proprio una citazione diretta e un invito al Partito Democratico che suona molto come un “o noi, o loro”: “Faenza in Azione invita pertanto il Partito Democratico – continua la nota stampa – ad assumere una posizione chiara riguardo l’inclusione nella coalizione del Movimento 5 Stelle. Qualora questa venga smentita Faenza in Azione, pur senza simbolo, è disposta a fornire il suo contribuito all’interno del dialogo del centro-sinistra”.

“Azione sta registrando una costante crescita a livello territoriale e per questo motivo, indipendentemente dalle amministrative del mese di settembre e dalla campagna elettorale in corso, il comitato di Faenza continuerà la sua attività sul territorio. Lo farà con i tratti distintivi che contraddistinguono il movimento: serietà, ascolto, coerenza, competenza, e una visione della politica che va incontro alle esigenze dei cittadini”.