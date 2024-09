Sabato 14 settembre inizia a Marina di Ravenna la festa del Popolo della Famiglia, in piazza Dora Markus. Una festa speciale quest’anno, con vista alle elezioni regionali dell’Emilia-Romagna e comunali di Ravenna. Anche per questo saranno presenti il fondatore Mario Adinolfi, che si presenterà al prossimo appuntamento elettorale a fianco di Elena Ugolini, e Roberto Vannacci, ora europarlamentare per la Lega.