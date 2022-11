Domani il funerale di Felice Orlando. Intanto continuano le ricerche dei due fucili

Si svolgerà sabato mattina, in forma civile, il funerale di Felice Orlando, il cacciatore di 49 anni ucciso a Castel Bolognese lo scorso sabato. Il corteo partirà dalla camera mortuaria di Castel Bolognese e si dirigerà al cimitero. Molte le persone attese. Orlando d’altronde sembrava essere ben voluto sia in ambito lavorativo, sia nel territorio di Casanola dove viveva e dove si era persino messo a disposizioni di alcuni residenti più anziani per aiutarli a qualsiasi ora del giorno e della notte.

Eppure qualcuno ha deciso di ammazzare quest’uomo, padre di una ragazza adolescente, per un dissapore che ancora gli inquirenti cercano di ricostruire. Gli ultimi risultati dell’esame autoptico sembrano escludere che l’arma del delitto sia lo stesso fucile di Orlando, scomparso e non ancora ritrovato