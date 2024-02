“Per la gioia e la soddisfazione dei volontari della Onlus Il Terzo Mondo ODV, oggi nel tardo pomeriggio, è rientrato a Ravenna il Container del Sorriso (vuoto) della Onlus partito dal porto di Ravenna per il Centro Africa, carico di aiuti umanitari a sostegno delle popolazioni indigenti del Camerun”. A spiegarlo è Charles Tchameni Tchienga, presidente dell’associazione

“Il rientro del vuoto container che accolgo con applauso è una motivazione in più che ci darà la possibilità di concretizzare di nuovo l’invio in Camerun del materiale umanitario in programmazione prossimamente.

Per questo tanto atteso rientro a Ravenna del Container del Sorriso, che ora consente allo sportello del sorriso di via Grado 30 di dare continuità alle iniziative di cooperazione internazionale allo sviluppo della Onlus Il Terzo Mondo ODV, ringrazio particolarmente Rosetti Veniero, presidente del Gruppo Consar e tutti i collaboratori coinvolti; Roberto Viola, branch manager della sede distaccata di Ravenna dell’agenzia marittima Le Navi e suo staff; la Team Medlog e MSC Camerun e la Dogana del Porto Autonomo di Douala.

Ringrazio infinitamente ed indistintamente tutti coloro che hanno reso possibile questa operazione – Pronti per una nuova avventura umanitaria” ha concluso Tchameni.