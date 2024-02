Lunedì 4 marzo Roberto Mercadini sarà ospite della Biblioteca Manfrediana e della rassegna Bellezza Spalata, la rassegna di eventi ideata come segno di ripartenza dopo l’alluvione. Mercadini sarà in biblioteca per presentare il suo ultimo libro, “La donna che rise di Dio”. L’evento è in programma alle 18.30 ed è ad ingresso libero.

Roberto Mercadini è nato a Cesena nel 1978. Porta in giro per l’Italia i suoi monologhi di narrazione, scrive libri, produce contenuti digitali e ogni tanto fa un po’ di televisione. Gli piace cambiare argomento ogni volta. Nel 2023 è stato ospite fisso del programma di Rai 3 Splendida cornice, condotto da Geppi Cucciari.

Si dedica da tempo allo studio dell’ebraico biblico e collabora, fra gli altri, con il museo ebraico di Bologna. Parallelamente all’attività teatrale, dal 2009 cura un canale sulla piattaforma web YouTube dove riprende l’attività narrativa e poetica.

Nel 2018 pubblica il libro Storia perfetta dell’errore, edito da Rizzoli, che giunge alla prima ristampa dopo poco più di un mese dalla data d’uscita. Nel 2019, in occasione del 500º anniversario della morte di Leonardo da Vinci, il Teatro Stabile d’Abruzzo produce lo spettacolo Vita di Leonardo – L’avventura di vedere davvero, un monologo interpretato da Mercadini che racconta la vita e le opere del grande artista e scienziato.

“La donna che rise di Dio” è la sua ultima pubblicazione.