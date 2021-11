È possibile rinunciare alla propria natura? Che cos’è la natura individuale? Come conosciamo le nostre inclinazioni? Perché si compiono certe azioni pur sapendo che le conseguenze saranno negative?

Queste sono solo alcune delle principali questioni sollevate dal film di animazione Fantastic. Mr Fox (2009) di Wes Anderson, in programma sabato 6 novembre alle ore 16.00 presso il Cinema Europa di Faenza, e sulle quali gli educatori dell’Ass. Filò. Il filo del pensiero inviteranno a dialogare e riflettere i bambini, insieme ai loro accompagnatori, in laboratori filosofici pensati per loro.

Tratto da uno dei più brillanti romanzi di Roald Dahl, il film racconta la storia di una volpe carismatica, geniale e intraprendente, che non riesce a rinunciare alla sua natura di furbo predatore e non si accontenta di vivere negli agi di una tranquilla vita familiare. Invece di dedicarsi alla sua attività di giornalista, decide quindi di uscire dal sottosuolo e di acquistare casa in un grande albero, proprio di fronte alle fattorie di tre pericolosi e spietati proprietari, che ogni notte si diverte a sfidare attraverso ripetuti furti di galline e di altre provviste. La vendetta non tarderà, così Mr. Fox si troverà presto ad essere responsabile di una catastrofe che incombe su tutta la comunità sotterranea di cui lui stesso fa parte e a dover trovare una soluzione.

Informazioni

Costo del biglietto a persona: € 6 (proiezione + laboratorio)

N.B. Nonostante le nuove disposizioni di legge prevedano la possibilità di occupare il 100% dei posti disponibili in sala, per ragioni di sicurezza e per consentire la realizzazione dei laboratori, l’Associazione preferisce mantenere le precedenti misure di contenimento, garantendo fino a un massimo di 130 ingressi, compresi i docenti accompagnatori.