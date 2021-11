L’E-Work esce sconfitta dal parquet di Costa Masnaga al termine di una gara equilibratissima, decisa solamente nel finale. Le faentine cadono 69-64 dopo aver condotto anche di 8 lunghezze, nonostante la doppia doppia di Jori Davis (17 punti e 10 rimbalzi) e la doppia cifra per Policari e Cupido.

Primo tempo di totale equilibrio tra le due formazioni, con Costa che sembra leggermente meglio nei primi 10 minuti e chiude avanti di 3 la frazione. Nel secondo periodo la partita diventa molto fisica, con l’impatto di Davis e Pallas che è fondamentale per le bianconere a rimbalzo. Per le padrone di casa la protagonista assoluta è la solita Matilde Villa, che ispira gli attacchi della squadra di Seletti e permette alle compagne di chiudere avanti 34-30 all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi è l’E-Work a fare la voce grossa, piazzando un break importante e ribaltando l’inerzia del match, sospinta sempre da Davis e dal gruppo delle italiane. Faenza tocca anche le otto lunghezze di vantaggio, ma non riesce ad amministrare al meglio.

Costa trova le energie per rientrare e addirittura sorpassare, con Jablonowski assoluta protagonista del finale. Le due triple sul finale della numero 11 gelano le speranze faentine. Non serve a niente il pareggio di Davis firmato a 20” dalla fine, sono le lombarde a festeggiare e a portare a casa due punti importanti. Alla palestra comunale finisce 69-64.

Prossimo impegno per Faenza sabato 6 contro la Reyer Venezia.

Tabellino Costa Masnaga: Toffali 11, Villa M. 16, Jablonowski 13, Allievi 6, Vaughn 12, Spreafico N.E., Villa E. 7, Osazuwa, Caloro, Balossi, Jackson 4

Tabellino Faenza: Pallas 7, Cappellotto, Cupido 12, Castello 4, Davis 17, Morsiani N.E., Policari 13, Manzotti 2, Llorente 9, Porcu