Ancora una delusione per il Faenza calcio sconfitto 0-2 dal Tropical Coriano. Per i biancoazzurri locali l’amarezza è tanta perchè davanti a una squadra ben messa in campo, coriacea e con un gioco ordinato, è stato forse un episodio a indirizzare il match e il risultato.

Il Tropical Coriano ha fatto vedere fin dai primi minuti le sue qualità: formazione solida, gioco essenziale e pressing costante a mettere in difficoltà l’avversario. Al 5’ il vivace Dantraccoli colpisce la parte superiore della traversa con un tiro cross dalla destra. Poi è il manfredo Borini a sventare la minaccia anticipando in bello stile Nisi scattato in profondità su una ripartenza.

Il Faenza si rende pericoloso su calcio di punizione battuto da Sciaccaluga che trova la respinta di Pollini. Quindi è Ceccarelli dei biancorossoblu riminesi a scambiare con Dantraccoli e presentarsi in area dove angola troppo il tiro mandando il pallone di poco a lato. E’ poi Pasquini a concludere alto dopo una bella combinazione d’attacco. Dalla parte opposta, una respinta della difesa permette a Bertoni di andare al tiro dal limite, ma la palla finisce alta sopra la traversa.

Al 43’ il guizzante Scarponi dribbla due volte al limite dell’area Bertoni e staffila a rete, ma trova Ruffilli bravissimo a respingere in angolo. La partita sembra scivolare verso la parità, ma a pochi secondi dal 45’ ancora Scarponi se ne va sulla fascia ed entra in area seguito da Ulivieri. L’impressione è che l’attaccante cerchi il fallo su un contatto veniale e non determinante. Fatto sta che l’arbitro Tavassi di Tivoli concede il calcio di rigore che lo stesso Scarponi realizza. 0-1 Neppure un secondo di recupero e si va negli spogliatoi. Nel secondo tempo su un rilancio della difesa corianese Dantraccoli va via in velocità e appena entrato in area trafigge con un diagonale rasoterra l’incolpevole Ruffilli 0-2 E’ la mazzata decisiva sul Faenza che per quanto cerchi di costruire azioni da gol, non ci riesce, salvo quando, al 34’ su un bel cross di Gimelli, è Ndiaye a toccare il pallone per indirizzarlo verso la porta dove Prasso sulla linea fa buona guardia e allontana. La squadra riminese controlla senza eccessivi patemi e conquista così il successo.

Domenica 20 ottobre il Faenza andrà a far visita alla capolista Castenaso.

Faenza – Tropical Coriano 0-2

Faenza: Ruffilli, Tuzio, Albonetti, Borini, Sciaccaluga (15’ st Caroli), Brusi, Gimelli (40’ st Servadei), Bertoni (3’ st Zani), Ndiaye (42’ st Gueye), Gjordumi, Ulivieri (20’st Cavolini). A disposizione: D.Fabbri, Karaj, Samorè, Cappello. All. Cavina

Tropical Coriano: Pollini, Tiraferri (29’ st Bartoli), Ceccarelli, F.Fabbri, Anastasi, Prasso, Pasquini (40’ st S. Ronci), Enchisi, Nisi (47’ st Rattini), Scarponi (20’ st Tamagnini), Dantraccoli (29’ st Venerandi). A disposizione: Leardini, F.Ronci, Moricoli, Bofi. All. Scardovi

Arbitro: Tavassi di Tivoli – Bonetti e Bracali di Piacenza

Reti: 45’ pt Scarponi (rig) , 10’ st Dantraccoli

Ammoniti: Albonetti, Gimelli, Bertoni; Ceccarelli, Prasso

Angoli: 8-6

Recupero: 0’-5’