Un cartone animato per ricordare Giovanni Nadiani | VIDEO

Un cartone animato, una sorta di videoclip, per ricordare Giovanni Nadiani. “A m’so” sarà presentatp la prima volta al pubblico il 28 aprile al Teatro Binario di Cotignola, il 7 maggio durante Musica nelleAie e poi a Bottega Bertaccini. “A m’so” nasce da un’idea di Pietro Bandini, Quinzân, dall’omonima poesia di Giovanni Nadiani. I versi sono così stati trasformati nelle strofe di una canzone grazie anche agli arrangiamenti di Mirko Monduzzi e al mixxaggio di Andrea Sarneri. È stata poi Marilena Benini a tradurre i suoni in immagini, grazie anche alla collaborazione con Alberto Cavina. Il video sarà il corpo centrale del progetto “Il dialetto di domani per una comunicazione crossmediale: poesia, musica e video, Giovanni Nadiani” ed è stato realizzato grazie al contributo dell’associazione “Il lavoro dei Contadini”, della BCC e del Comune di Faenza con l’obiettivo di valorizzare il dialetto romagnolo come linguaggio espressivo.