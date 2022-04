Concerto con le musiche di Morricone a sostegno della popolazione ucraina | VIDEO

Riempite il silenzio con la musica. Concerto per la pace e per raccogliere fondi a favore dell’accoglienza e del sostegno della popolazione ucraina a Faenza. Giovedì 5 maggio il teatro Masini ospiterà un concerto della Scuola di Musica Sarti con le musiche di Ennio Morricone. L’iniziativa nasce da un’idea del Lions Club Faenza Lioness e dalla collaborazione con il Lions Club Faenza Host, il Comune di Faenza e appunto la scuola di musica. 15 euro l’offerta minima per il biglietto. I fondi saranno devoluti per sostenere i progetti della Caritas a favore dei profughi dell’Ucraina.