Il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli ha presentato oggi nel Salone Bruschi della Prefettura di Perugia il primo G7-Inclusione e Disabilità che si terrà in Umbria il 14, 15 e 16 ottobre 2024.

Per la prima volta al mondo a livello ministeriale i Paesi G7 si confronteranno anche sui temi dell’inclusione e della disabilità. Sarà un’occasione straordinaria per condividere strategie e impegni, ma anche per valorizzare l’esperienza dell’Italia. Inoltre per la prima volta un G7 si “aprirà al pubblico”. Il 14 ottobre, la giornata di accoglienza delle delegazioni, si svolgerà in piazza ad Assisi con un evento pubblico. Sarà una giornata dedicata all’accoglienza, all’incontro, al mondo associativo, alle famiglie e tutti potranno partecipare.

Il G7 inclusione e disabilità proseguirà nelle giornate del 15 e del 16 ottobre a Solfagnano, in provincia di Perugia, dove si svolgeranno la giornata preparatoria e la riunione ministeriale secondo canoni più formali.

“Immagino un G7 concreto e operativo – ha sottolineato il Ministro Locatelli -. L’obiettivo è cambiare la prospettiva e passare dall’inclusione alla valorizzazione delle persone, garantendo il diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita civile, sociale e politica dei nostri Paesi. È una grande sfida e un impegno per il futuro. Tutti dobbiamo migliorarci e fare di più dal punto di vista istituzionale, ma anche dal punto di vista del mondo privato e dei singoli cittadini. Non si tratta di qualcosa che riguarda poche persone ma tutte le nostre comunità, che devono sentirsi coinvolte e adottare un nuovo sguardo”.

Durante l’incontro il Ministro ha comunicato che Debora Donati, Presidente dell’Associazione Insieme a Te, sarà coordinatrice dei volontari per questo evento di portata mondiale in collaborazione con Suor Veronica Donatello, responsabile del Servizio nazionale per la Pastorale delle persone con disabilità della Cei.

“Oggi è uno dei giorni più belli da quando mi occupo di disabilità” – confida una entusiasta Debora Donati – “una conferma ancora una volta del lavoro svolto fino ad oggi. Essere invitata dal Ministro Alessandra Locatelli ad un evento come il G7 è motivo di grande orgoglio. Poter collaborare con lei e a fianco del suo staff e di tantissime associazioni è una cosa meravigliosa. Dopo l’esperienza di Rimini Expo Aid 2023 continua la collaborazione che denota un’attenzione e un confronto ai temi legati alla disabilità non solo a livello nazionale, anche mondiale.

Il Ministro è una donna che ogni volta mi stupisce sempre di più: il suo valorizzare ogni persona, l’essere così attenta e sensibile verso tutti. Sono davvero felice e orgogliosa di esserle nuovamente vicina.”