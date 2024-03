Sono tornati con due medaglie d’oro e due di bronzo i nuotatori del Nuoto Sub Faenza dal primo weekend delle Finali del Campionato regionale di Categoria in vasca corta (CRCVC) da 25 metri per le categorie Ragazzi, Juniores, Cadetti e Seniores andate in scena sabato 16 e domenica 17 marzo allo Stadio del Nuoto di Riccione. Alex Gaddoni (Ragazzi, classe 2008) ha vinto nei 100 metri farfalla e nei 400 misti, mentre Filippo Rondinini (Juniores, 2006) ha conquistato il terzo posto nei 400 misti. Una medaglia di bronzo è finita al collo degli atleti della staffetta maschile Ragazzi 4 per 200 stile libero: Gaddoni, Balestri, Pini e Gondoni. Si sono messe in bella evidenza anche le staffette 4 per 100 stile libero Ragazzi al maschile e Juniores al femminile piazzatesi quinte; sesto posto nella 4 per 200 stile libero Juniores sia al maschile sia al femminile. Inoltre da Riccione è arrivata la bella notizia dell’ammissione ai Criteria Nazionali Giovanili per Alex Gaddoni nei 200 stile libero e per la Cadetta Andrea Maltoni (2006) nei 100 dorso. Il secondo weekend delle Finali del CRCVC è in programma sabato 23 e domenica 24 marzo alla piscina “Campedelli” di Carpi.

I bambini delle categorie Esordienti B e Cerano impegnati domenica scorsa alla piscina comunale “Ruggi” di Imola nella 3^ prova del Campionato regionale Libertas-14° Trofeo Rodolfo Nisiro. Hanno conquistato la medaglia d’argento Marco Pini (C, 2017) nei 25 rana e Simone Lippi (C) sempre nei 25 rana. Christian Gaddoni (2018) e Davide Montevecchi (2018) si sono piazzati rispettivamente secondo e terzo nei 25 dorso. Terza piazza anche per Francesco Bandini (C) nei 25 dorso, così come per Amelia Bolzon (C) nei 25 rana e per Vittoria Nonni (2017) nei 25 dorso. La staffetta 4 per 25 stile libero (C) composta da Leonardo Codreanu, Simone Lippi, Christian Della Monica e Francesco Bandini si piazzata seconda, mentre Amelia Bolzon, Maria Giulia Boschi, Matilde Vassura, Adelaide Ragazzini (C) hanno raggiunto il terzo gradino del podio come staffetta 4 per 25 stile libero.

Intanto è arrivato il momento anche delle Finali regionali del Torneo Invernale per Esordienti A e B che si svolgeranno sabato 23 e domenica 24 marzo a Forlì, dove saranno in gara diversi giovanissimi nuotatori del Nuoto Sub Faenza.

E sempre domenica prossima 24 marzo tornerà in vasca l’intera squadra dei Masterfaentini alla piscina comunale “Carmen Longo” di Bologna per il 23° Trofeo Nuovo Nuoto.

Nel settore della pallanuoto giovedì scorso si è rivista la squadra Master: per la 3^ giornata di ritorno nel girone A del Campionato regionale Uisp aveva ospite la Reggiana, che è tornata a Reggio Emilia con un successo per 14 a 7 più sofferto di quanto appaia dal risultato. Nonostante l’assenza di diversi titolari, la partita dei faentini ha mostrato fasi di gioco che lasciano ben sperare per il futuro. La 4^ giornata vedrà i ragazzi di coach Spoglianti in trasferta a Novafeltria sabato 23 marzo alle 18.30 contro la Polisportiva Valmar.

In campo giovanile per la squadra Under 13 è scattato il girone di ritorno del Campionato regionale Uisp: domenica scorsa era ospite del 2000 Service alla piscina Sterlino di Bologna, da dove è tornata battuta per 5 a 14 di fronte alle maggiori pressione e aggressività dei padroni di casa. La 2^ giornata di ritorno vedrà il team allenato da Sasha Bandini ricevere la visita della Polisportiva Comunale Riccione sabato 30 marzo.

Per la squadra Allievi Under 16 è alle porte l’incontro valevole per la 5^ giornata nel Girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin: giocherà in casa domenica 24 marzo alle 11.15 contro lo Sterlino Bologna.

La squadra Esordienti Under 12 è attesa dalla 1^ giornata nel girone D della 2^ fase del Campionato regionale Fin Girone B: domenica 24 marzo alle 9.30 disputerà la partita casalinga contro la Coop Parma.

Per il nuoto artistico le syncronette del Nuoto Sub Faenza erano impegnate domenica scorsa a Forlì con le categorie Juniores, Ragazze ed Esordienti A al 5° Trofeo U.I.S.P. “Sincronizziamoci” con un totale di 21 ragazze e 12 balletti, che hanno ingranato la marcia per risalire la classifica a piccoli passi. Ha conquistato la medaglia di bronzo il Trio Esordienti A con Anna Margherita Fiorentini, Ginevra Neri ed Elisa Brunelli. Sempre per la categoria Esordienti A, il Duo formato da Caterina Cattani e Matilde Melandri si è piazzato tra i migliori dieci dell’Emilia-Romagna. Non è andata così bene al Duo Junior con Martina Leoni e Antonia Luccaroni, che si è piazzato 18° su 21 in gara, a causa di una penalità di 2 punti che ha impedito il piazzamento ad un gratificante 12° posto. “Noi non perdiamo tempo – dicono le allenatrici Michela Vendemiati, Asia Quadalti e Giulia Di Domenico -: e ci ‘ributtiamo’ in una settimana di allenamenti, analizzando i punti deboli, trovando soluzioni e apportando migliorie alle prestazioni. La scalata fino a maggio è ancora lunga e adesso è ora di tirare fuori la grinta!”. Il prossimo impegno delle syncronette faentine è per domenica 7 aprile a Ravenna dove è in programma l’8° Trofeo SwimFit con tutte le categorie.