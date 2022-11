Il settore Patrimonio Culturale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi della L.R 18 /2000, ha assegnato un contributo di 42.000 euro al MAR per il progetto di allestimento e valorizzazione della collezione dei Mosaici Moderni e Contemporanei.

La progettazione, coordinata dal comitato scientifico composta da diversi esponenti del settore artistico culturale nazionale, Fabio De Chirico, Luisa Tori, Emanuela Fiori, Cristina Ambrosini, Maria Cristina Carile, Maria Rita Bentini, Daniele Astrologo, Giovanni Scapini insieme al consiglio di amministrazione, al direttore del museo e al conservatore, illustrerà come si è evoluta la storia del mosaico contemporaneo attraverso diverse generazioni ed espressioni artistiche.

Il progetto di allestimento, in linea con una complessiva rimodernizzazione degli ambienti museali, prevede un nuovo design per l’esposizione, fruibile e accessibile, oltre l’inserimento di impianti di umidificazione e una nuova illuminazione, con l’obiettivo di mettere in luce il carattere identitario del museo e della città di Ravenna che vede nel mosaico la sua storia e il suo futuro.