Agire concretamente per la salute della comunità locale, diffondendo una cultura della prevenzione e supportare pazienti, ex pazienti e familiari alle prese con percorsi di diagnosi e cura. Queste le principali finalità che si pone PanCrea, Associazione forlivese di volontariato impegnata sul fronte delle patologie epato-bilio-pancreatiche e del tratto gastro-intestinale, che sarà ospite di un incontro pubblico richiesto ed organizzato dal Centro Sociale Corbari di Faenza in programma martedì 26 alle ore 18:30 presso la sede del Centro in via Canal Grande 46.

L’iniziativa, aperta a tutti e ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, gode del patrocinio del Comune di Faenza e sarà animata dal contributo di medici specialisti nella diagnosi e nel trattamento delle patologie del pancreas che afferiscono all’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì il quale rappresenta, all’interno del territorio romagnolo, un Centro di alta specializzazione per il trattamento delle patologie pancreatiche.

Dopo la presentazione dell’Associazione e delle sue iniziative affidata alla Presidente di PanCrea, Katia Guernaccini, biologa nutrizionista specialista in Scienza dell’Alimentazione, prenderanno la parola il professor Giorgio Ercolani e il dottor Carlo Fabbri, direttori rispettivamente del Dipartimento di Chirurgia Generale dell’Ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì e dell’Unità Operativa di Gastroenterologia e Endoscopia digestiva di Forlì e di Cesena, che introdurranno l’argomento.

Accanto a loro, i dottori Cecilia Binda, Chiara Coluccio, Elisa Liverani, Carlo Alberto Pacilio e Monica Sbrancia tutti in forza pressoil presidio ospedaliero di Forlì e di Cesena che tratteranno, tra gli altri, gli aspetti epidemiologici delle malattie del pancreas e la presa in carico dei pazienti; i fattori di rischio nella popolazione e il ruolo dello screening nel tumore del pancreas, fondamentale per effettuare una diagnosi che sia la più precoce possibile, e la preabilitazione e chirurgiadel pancreas. A fare gli onori di casa il Centro sociale Corbari insieme all’Amministrazione comunale di Faenza.

PanCrea ha accolto con piacere l’invito del Centro Sociale Corbari che si propone di offrire alla cittadinanza un primo momento di informazione e di approfondimento sulla salute del pancreas, e di sensibilizzare la popolazione nei confronti dello screening per i soggetti a rischio. Per favorire una maggiore conoscenza dei temi, il pubblico presente avrà la possibilità di rivolgere domande agli specialisti e di chiedere approfondimentiriguardo i comportamenti corretti da seguire, nell’ottica di contrastare false convinzioni e disinformazione.

Al termine dell’incontro il Centro Sociale Corbari offrirà ai partecipanti un brindisi di saluto.