Il Centro per le Famiglie dell’Unione della Romagna Faentina in collaborazione con il Servizio Sanitario Locale, il Servizio Infanzia e l’Associazione GAAF, riprenderà gli incontri di approfondimento del programma “Diventare Genitori-Un Bebè in Arrivo” in modalità online.

In occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno, giovedì 8 ottobre alle ore 17:00, l’ostetrica territoriale condurrà l’incontro “Allattamento e cura del Bebè”.

Ottobre sarà anche il mese in cui verranno trattati alcuni dei principali argomenti di interesse dei genitori in attesa e/o neogenitori; nello specifico si parlerà di: “I bisogni del bambino e della sua famiglia nei primi mesi di vita”(22.10 ore 17), “Nati per Leggere” (21.10 ore 10), “I Servizi per l’Infanzia dell’Unione della Romagna Faentina” (15.10 ore 17), “E di colpo papà”-Ass. GAAF (31.10 ore 16).

Tra Novembre e Dicembre invece verranno proposti gli incontri relativi a “Diritti alla Maternità e Paternità nel lavoro e Servizi per la Conciliazione lavoro e famiglie” (12.11 ore 17), “Allattamento: confronto e sostegno fra generazioni”- Ass. GAAF (5.12 ore 10) e “Nati per Leggere” (2.12 ore 10).

Tutti gli eventi sono ad iscrizione obbligatoria contattando il Centro per le Famiglie. Per info: informafamiglie@romagnafaentina.it 0546 691871.