Tante iniziative per la Farini Social Week, dal tour in bici con i film amatoriali all’installazione artistica dei giardini Speyer

Per una settimana, dal 3 al 10 ottobre, si svolgerà la Farini Social Week, la festa del quartiere Farini, con tanti eventi diversi per coinvolgere la cittadinanza. Sabato, grazie al progetto Sottocasa 2.0, è stato possibile ad esempio fare un tour in bicicletta alla scoperta del quartiere e del centro accompagnati dai film amatoriali e di famiglia degli anni ’50 e ’60. Giunto alla seconda edizione, questo progetto ha l’obiettivo di far conoscere la città e i suoi cambiamenti nel tempo attraverso le riprese amatoriali realizzate dai ravennati negli anni passati, visualizzati dai partecipanti all’iniziativa direttamente sul proprio smartphone. Le splendide pellicole famigliari sono state recuperate e valorizzate grazie al lavoro dell’associazione Sguardi in Camera.

Fra gli alberi dei Giardini Speyer è invece possibile ammirare un’installazione artistica temporanea dedicata a Galla Placidia.