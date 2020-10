Ultimo giorno a Faenza per il MEI 2020, il Meeting delle Etichette Indipendenti alla 25/a edizione. Il 3 ottobre si è tenuta la finale del Premio dei premi, che ha messo a confronto i vincitori dei concorsi intitolati a storici artisti scomparsi. A vincere il contest, ideato e diretto da Enrico Deregibus e Giordano Sangiorgi, è stato Luca Guidi.

Ad aggiudicarsi la vittoria di “Arrangiami! 100 anni per il futuro”, il contest che ha coinvolto musicisti esordienti a riarrangiare alcuni fra i più celebri brani tratti dal catalogo del Gruppo Editoriale Bixio, è stato invece Antonino Vitali con “Canzone Arrabbiata” di Nino Rota e Lina Wertmuller; secondo classificato Luca Taverna con “Ruby Rain” di Pino Donaggio, terzo Pailo Brignoli con “Parlami d’amore Mariù” di C. A. Bixio.

“La notizia mi ha reso molto felice – ha detto Lina Wertmuller commentando la vittoria di Antonino Vitali -. È sempre bello quando i giovani si interessano al mio lavoro e decidono di farlo proprio. Canzone Arrabbiata era nata sotto la buona stella del mio amico magico e geniale Nino Rota. L’abbiamo scritta insieme per Film d’Amore e d’Anarchia, uno dei film a me più cari. Significa quindi molto per me e sono grata a Antonino Vitali, al quale faccio i miei auguri, per averla reinventata con uno stile nuovo che non tradisce tuttavia lo spirito che ce l’ha ispirata”.