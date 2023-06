Distrutta dall’alluvione la sede di Anffas Faenza

La sede di Anffas a Faenza è stata distrutta dall’alluvione. L’acqua che ha raggiunto il borgo è arrivata anche in via Galli, traversa di via Testi, proprio davanti a via Lesi, spazzando via anche il centro La Rondine, che con Anffas condivide lo stesso stabile. Sulla cancellata d’ingresso, abbattuta, si erano ammassati diversi veicoli. Dentro la sede, che prende il nome “Il faro”, l’acqua ha superato il mezzo metro d’altezza distruggendo arredamenti, materiali, computer, laboratori e quant’altro. I danni potrebbero superare i 100 mila euro. Distrutto anche il pulmino utilizzato dall’associazione per accompagnare persone con disabilità: serviranno fra i 60 e i 70 mila euro per comprarne uno nuovo. Nonostante tutto, però, Anffas martedì riuscirà a far ripartire la propria preziosa attività.