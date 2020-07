“Questa operazione ci consentirà di avere più uomini sulla nostra costa, e saremo in grado intervenire ancora più tempestivamente. Questo è un primo passo, ma la questione legata ad alcune Baby Gang non si può esaurire solo con un accordo di controllo tra Polizia Locale, abbiamo chiesto il supporto da parte della Prefettura e delle Forze di Polizia, che ci hanno garantito massimo sostegno.

Chiedo a tutta la città di denunciare gli atti di vandalismo, e non postarli sui social media. Nelle nostre pagine sono inscritti anche molti turisti, non diamo una immagine di Cevria sbagliata.

Questa è e continua ad essere una località sicura, che come tutte le località di mare è stata colpita dalle nuove Baby Gang un fenomeno non legato strettamente a questa città, ma nazionale. Per questo serve un aiuto oltre i confini del nostro Comune.”