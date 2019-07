Dentro il nuovo Footbolito: l’impianto sarà la base operativa del settore giovanile dei Raggisolaris

Il Footbolito riapre le porte. Lo fa sotto il nome di Campus, il nuovo impianto sportivo, quasi totalmente riqualificato, ideato dall’omonima società nata a supporto dei Raggisolaris, la società sportiva che si è aggiudicata la gestione dello stabile. L’apertura anticipata del campo ha così permesso di ospitare i centri ricreativi estivi della pallacanestro faentina in questa prima parte d’estate. Nella seconda parte si termineranno i lavori per inaugurare ufficialmente l’impianto a settembre, quando diventerà il nuovo centro operativo del settore giovanile dei Raggisolaris, un settore “esploso” in quest’ultimo periodo.