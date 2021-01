Degrado e rifiuti nell’area verde adiacente il parcheggio Callegari: distrutta anche la fontanella

Bottiglie di birra e superalcolici, mozziconi di sigaretta, residui di banchetti, la fontana distrutta e inutilizzabile: è questa la situazione che si presenta agli occhi dei ravennati in via Fiume Montone Abbandonato, nell’area verde adiacente il parcheggio Callegari. Da tempo i residenti si lamentano per la sporcizia che dilaga proprio al di sotto della cinta muraria, una zona di passaggio molto frequentata. Sembra infatti che nel parco alcune persone si radunino, soprattutto in orario serale, per bere e bivaccare abbandonando poi i vari rifiuti sull’erba. Dopo il periodo di lockdown quindi la situazione è tornata quella di prima, e forse durante le festività qualcuno si è anche divertito a vandalizzare la fontanella del parco e fare esplodere qualche petardo nell’area.