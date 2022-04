Il candidato sindaco De Carli Mirko per Riolo Terme annuncia un’altra delle “cose da fare” elencate nel programma della “lista per Riolo” che ogni giorno prende sempre più forma e contenuti:

“Un’altra delle “cose da fare” per costruire la Riolo Terme che vogliamo è la messa in sicurezza di quelle aree del paese dove portare a giocare i bimbi o fare una passeggiata “in solitaria” con il proprio animale domestico rischia troppo spesso di non essere sicuro. Ogni riolese ha il diritto di sentirsi sereno nel godere appieno delle piazzette e parchi pubblici senza preoccupazioni di nessun tipo.

Per questo abbiamo attivato un dialogo costante con le forze dell’ordine, un servizio di segnalazione che a partire da sabato sarà comunicato ai cittadini durante i nostri banchetti e ci impegneremo per illuminare meglio, videosorvegliare sempre e comunque queste aree con monitoraggi puntuali e chiedere una maggiore presenza delle forze dell’ordine al fine di far sentire più vicina l’amministrazione comunale rispetto al bisogno di sicurezza delle famiglie riolesi” – dichiara De Carli.