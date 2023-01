Le strade di Faenza sono in cattivo stato, troppe buche nell’asfalto. Il gruppo Lega Salvini Premier, dopo aver portato in consiglio comunale, con alcune interrogazioni, il problema della riasfaltatura delle principali vie di comunicazione della città, torna a polemizzare con la giunta per le promesse giudicate disattese sul tema della sicurezza stradale. Un tema, la qualità delle strade, che sarà al centro del prossimo operato del gruppo di opposizione