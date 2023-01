“Il 2023 vedrà l’aumento ingiustificato ed inopportuno delle tariffe della sosta e degli stalli a pagamento nelle località del litorale. Saranno poco meno di 1300 gli spazi adibiti a parcheggio ora gratuiti che diventeranno a pagamento e che si andranno a sommare alle già numerose strisce blu presenti nei nostri Lidi.

Aumenteranno poi anche le tariffe per la sosta su tutto il nostro territorio comunale.

Ciò comporta un aumento dei costi per noi Ravennati…ma non per tutti.

Da una verifica da noi effettuata risulta che dal 2017 – anno di arrivo dell’attuale Comandante della Polizia Locale Andrea Giacomini ad oggi, il numero dei contrassegni rilasciati per la sosta gratuita e per il libero accesso alla ZTL, sia notevolmente aumentato.

Un dato che ci ha molto incuriosito e spinti ad un’ulteriore verifica come siamo soliti fare, al fine di porre rimedio laddove necessario alle irregolarità presenti nel nostro Comune.

Abbiamo quindi appurato che il numero di contrassegni di tipo “S”, rilasciato per servizi di pubblica utilità-medici di base, istituito come tutti gli altri contrassegni previsti dal Piano della Circolazione e Sosta vigente, é aumentato in maniera spropositata nel periodo 2017-2022.

Giova ricordare che il suddetto contrassegno, permette la circolazione e la sosta in ZTL e quindi anche in centro storico di Ravenna, con validità sia nei giorni feriali che festivi.

L’escalation del numero dei contrassegni “S” rilasciati, tutti con cadenza annuale, è davvero impressionante: 768 nel 2017, 1379 nel 2018, 1448 nel 2019, 1551 nel 2020, 1349 nel 2021 e ben 1435 nel 2022.

Lo scostamento massimo rispetto all’annualità iniziale è di ben 783 permessi “S” in più rilasciati dal Comando della Polizia Locale relativa all’anno 2020, ove il dato totale supera il raddoppio rispetto a quelli del 2017.

Mentre per il 2022 il numero dei contrassegni “S” rilasciati è aumentato di ben 667 rispetto a quelli del 2017.

La domanda nasce quindi spontanea: tutti soggetti che hanno richiesto ed ottenuto il rilascio del permesso “S” sono davvero in possesso dei requisiti necessari? Perché un aumento così alto?

Una questione tutt’altro che di lana caprina dato che come é ormai chiaro, a breve l’amministrazione attuerà cospicui aumenti delle imposte e dei servizi comunali, ivi comprese le tariffe per la sosta.

Un aumento indispensabile secondo il Sindaco de Pascale, per riuscire a chiudere un bilancio tutt’altro che florido senza andare ad intaccare secondo la filosofia di questa giunta le spese inutili ed in continua crescita sostenute dal Comune.

Stante queste previsioni, crediamo sia necessario appurare se il titolo contrassegno “S” che permette di transitare e di sostare in ZTL gratuitamente, sia stato realmente rilasciato a chi ne ha diritto.

Diversamente, sarebbe una svista non da poco che causerebbe un’importante mancata entrata nelle casse comunali ed una ripartizione di questa sui Ravennati che invece pagano regolarmente la sosta e/o l’accesso alla ZTL.”