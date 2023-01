Una barca per far partire la prima scuola paralimpica di vela in regione

Una nuova imbarcazione per Marinando donata dal Rotary Club di Ravenna. Un’imbarcazione molto importante, in grado di essere utilizzata da normodotati o da persone con disabilità e che permetterà alla realtà di Marinando di far partire la prima scuola paralimpica di vela in Emilia-Romagna e di intraprendere, attraverso l’associazione sportiva Marinando 2.0, gare nazionali.

Quasi 12 mila euro l’investimento a cui hanno contribuito tutti i Rotary della provincia di Ravenna.