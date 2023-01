Incidente mortale nella notte di venerdì lungo l’Autostrada A14 nel tratto tra Faenza e Imola, lungo la carreggiata nord, poco dopo lo svincolo per la diramazione per Ravenna, intorno alle 22. A perdere la vita è stato un uomo di 44 anni di Lugo, che viaggiava a bordo di una Smart. All’altezza di un cantiere stradale, dove era previsto un restringimento di carreggiata, la Smart si è scontrata con un camion che la precedeva. Inutile purtroppo si è rivelato l’intervento del personale sanitario del 118, coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Faenza, sul posto per estrarre l’uomo dall’abitacolo. La ricostruzione di quanto successo è al vaglio dei rilievi della Polizia Stradale di Forlì.