Nuova stagione in A1 per il Tennis Faenza: presentata la squadra femminile

Presentata la squadra femminile del Tennis Club Faenza. Parte domenica il campionato di Serie A1 di tennis dove Faenza tornerà a giocare anche quest’anno con la squadra confermata composta da Camilla Scala, Alice Balducci, Agnese Zucchini e Chiara Arcangeli, alle quali si aggiunge Alessia Ercolino. La squadra è stata ufficialmente presentata al circolo manfredo e domenica sarà in campo contro Genova per la prima giornata del campionato, in un esordio difficile, contro avversarie con ranking migliori. Lo era anche due anni fa, durante la semifinale scudetto che vide però Faenza vincere sul campo. Tuttavia la guida della squadra, l’allenatore Mirko Sangiorgi, predica prudenza.