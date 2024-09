Il commissario straordinario per la ricostruzione Figliuolo è intervenuto riguardo i sostegni per la ristrutturazione o l’acquisto di beni mobili per cittadini ed imprese dopo l’alluvione dell’anno scorso.

Nonostante le polemiche riguardo la quantità di risorse, il commissario fa chiarezza sulla quantità di domande ricevute nella piattaforma Sfinge, sulle modalità e sulla quantità di risorse erogate fino ad ora e nel prossimo periodo.