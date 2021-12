Design e sostenibilità sono protagonisti della mostra “SustainabItaly – People, Planet, Prosperity” nel museo Wolfsonian-FIU a Miami in Florida nel contesto della fiera internazionale di arte contemporanea Art Basel Miami Beach. L’esposizione, aperta fino al 20 marzo 2022, è stata voluta dal Consolato generale d’Italia a Miami per sottolineare l’impegno del nostro Paese a combattere il cambiamento climatico e ad aumentare l’uso di energie rinnovabili. Tra i manufatti italiani esposti, che coniugano bellezza e funzionalità all’utilizzo di materiali riciclati, c’è anche la collezione “Dante700” realizzata da Regenesi, azienda che produce accessori di moda e design sostenibili, per celebrare i 700 anni dalla morte di Dante. Della collezione, ideata dall’architetto e designer Luisa Bocchietto, fa parte il portachiavi con la foglia in rame realizzato per il progetto “Un Alloro per Dante – Omaggio collettivo a Ravenna”, l’installazione che richiama la corona d’alloro, situata all’interno dei giardini del palazzo della Provincia, voluta da Regenesi in collaborazione con l’assessorato al Turismo del Comune di Ravenna e la Provincia di Ravenna.

L’opera, intende comporre un’ideale corona di alloro, riconoscimento atteso dal Poeta durante tutta la vita, per farne dono ideale a Dante Alighieri nel Settecentenario della sua morte. Nella grande corona di rame sono presenti 1423 fessure (un decimo del numero degli endecasillabi della Divina Commedia) destinate ad accogliere altrettante foglie di rame, da posizionarsi a cura dei partecipanti all’evento collettivo. I portachiavi, in pelle rigenerata, prodotti a mano da artigiani italiani, racchiudono all’interno la foglia di rame amovibile e sono acquistabili nei book-shop della Fondazione RavennAntica del Museo Dante, del Museo Tamo Mosaico, della Domus dei Tappeti di Pietra, del Museo Nazionale di Ravenna, del Mausoleo di Teodorico e sul sito www.regenesi.it. L’acquisto da diritto all’ingresso gratuito alla Cripta Rasponi e ai giardini della Provincia. Al momento della posa il partecipante verrà inserito nel registro dei donatori – contributori, fino al raggiungimento del numero previsto di 1423 foglie da posizionarsi per la conclusione dell’opera.

“È davvero una soddisfazione sapere che un oggetto così simbolico per la nostra città – commenta l’assessore al Turismo Giacomo Costantini – è esposto a Miami in un contesto assolutamente attuale che coniuga design e sostenibilità. Il progetto, coinvolgendo la collettività, attraverso l’apposizione di foglie di rame nella corona installata nei giardini della Provincia, è visitabile da cittadini e turisti e resterà a futura memoria, e grazie al connubio tra made in Italy, cultura ed esperienza turistica può avvicinare la nostra città anche agli appassionati di design”.

Della collezione “Dante700” di Regenesi fanno parte anche una sciarpa in pura lana vergine, un porta documenti, pochette e borse shopping 100% sostenibili.

La mostra, organizzata con the Wolfsonian-FIU e curata dall’architetto Luisa Bocchietto, presenta molti altri manufatti italiani che costituiscono una combinazione unica di bellezza, funzionalità e sostenibilità. Esempi di prodotti non inquinanti, di conservazione dell’energia e di riciclaggio dei materiali. Sustainabitaly racchiude il mix perfetto per evidenziare l’essenza degli oggetti di design esposti: essere ugualmente sostenibili e orgogliosamente made in Italy.