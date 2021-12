Si chiude positivamente il primo trofeo nazionale di scherma per Under 14 della stagione 2021/2022 organizzato a Ravenna, al Pala De André dal Circolo Ravennate della Spada. Il Trofeo di Spada Kinder “Joy of Moving” ha visto arrivare a Ravenna un migliaio di atleti da tutta Italia fra i 10 e i 14 anni. Per quattro giorni i giovani schermidori si sono alternati in pedana per gli assalti nelle varie categorie di gara. Un’organizzazione non semplice viste le limitazioni dovute al coronavirus.