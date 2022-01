Dal PNRR nuovi fondi per l’housing sociale e un sostegno per gli affitti | VIDEO

La Regione Emilia-Romagna ha stanziato 7 milioni di euro in più per il fondo affitto, che tocca così i 40 milioni, e 124 milioni dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per il Patto per la casa. Il patto è rivolto alle fasce di reddito medio-basso. una fascia intermedia, composta da giovani coppie, famiglie numerose o con un solo genitore, anziani, disabili, stranieri o persone che lavorano in modo precario. Persone che faticano a permettersi una casa in affitto a prezzo di mercato ma che non hanno i requisiti per poter ottenere le case di edilizia residenziale pubblica.

I fondi del PNRR verranno inoltre utilizzati per ammodernare e qualificare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Il fondo per l’affitto andrà invece a sostenere coloro che perdono e vedono ridursi il lavoro o sono persone in situazione precarie impreviste.