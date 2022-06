Ultimo meeting prima della pausa estiva per il Panathlon Club Faenza martedì 14 giugno (ore 20.15) dedicato al Paracadutismo, cena di solidarietà al ristorante di Casa Novella in via Biancanigo 1630 a Castel Bolognese.

La serata conviviale sarà sul tema “Il sogno dell’uomo: il Paracadutismo” con ospite e relatore Giovanni Cacciari, presidente della sezione di Faenza e Imola (che ha all’attivo migliaia e migliaia di lanci) dell’Associazione Nazionale Paracadutisti d’Italia.

A lui il compito di far scoprire la magia del volo libero.

E’ un incontro particolare perché oltre all’aspetto sportivo, si tratta di una cena di solidarietà a favore della casa di accoglienza “Casa Novella”.

Casa Novella nasce dal desiderio della sua fondatrice Novella Scardovi, di poter accogliere le persone incontrate sostenendole nelle necessità e nei bisogni che manifestano, accompagnandole con amicizia a ritrovare speranza e dignità.

Nelle Case di accoglienza sono ospitati bambini, minori e giovani donne con situazioni di disagio familiare e/o psicologico e nuclei mamma-bambino.

Nei centri diurni sono accolti bambini e adolescenti per il sostegno allo studio e alla socialità, persone in difficoltà che necessitano di un percorso di avvicinamento e inserimento al lavoro, adulti e giovani adulti con disabilità psichiatrica ai quali sono proposte attività socio-riabilitative e socio-occupazionali.