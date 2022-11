Titoli d’opera per i quali la meravigliosa “fabbrica” del teatro è in prima linea per impegno produttivo e appuntamenti con la danza che alternano energie italiane a ospiti internazionali: i nuovi abbonamenti per la Stagione 2023 del Teatro Alighieri di Ravenna saranno disponibili a partire da sabato 26 novembre, ore 10, presso la Biglietteria del Teatro Alighieri (anche telefonicamente), online sul teatroalighieri.org, IAT Ravenna e Cervia. La Stagione Opera si apre il 14 e 15 gennaio con il debutto della produzione de Il Tamerlano di Vivaldi, con Accademia Bizantina guidata da Ottavio Dantone e la regia di Stefano Monti; prosegue con la ripresa della Bohème nata dalla regia di Cristina Mazzavillani Muti nel 2015 e per la quale l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini è diretta da Nicola Paszkowski; si corona con la nuova coproduzione de Il barbiere di Siviglia, con Luigi De Angelis (Fanny & Alexander) alla regia e Giulio Cilona sul podio dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. L’itinerario Danza si inaugura con la MM Contemporary Dance Company e un dittico fresco di debutto, Ballade di Mauro Bigonzetti ed Elegia di Enrico Morelli (12 febbraio, fuori abbonamento in prelazione per gli abbonati con riduzione del 20%). La Kibbutz Contemporary Dance Company presenta Asylum del suo direttore Rami Be’er, mentre la Serata Stravinskij proposta dal Malandain Ballet Biarritz rilegge L’uccello di fuoco e La Sagra della primavera.

Info e prevendite: Biglietteria Teatro Alighieri – tel. 0544 249244 – www.teatroalighieri.org

Abbonamenti: Opera da 35 a 100 Euro, ridotto da 35 a 90; Danza da 18 a 50 Euro, ridotto da 18 a 40. Ballade fuori abbonamento (prelazione agli abbonati con riduzione del 20% sul costo dei biglietti).

Dal 12 dicembre biglietti singoli: Opera da 15 a 45 Euro, ridotto da 15 a 40; Danza da 10 a 30 Euro, ridotto da 10 a 25

Speciale Giovani under 18: 5 Euro, under 30 (platea e palchi): Opera 20 Euro, Danza 15 Euro