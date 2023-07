Il primo Mercoledì sotto le stelle di questa estate 2023 è pronto per il debutto.

Quelle del 5, 12 e 26 luglio saranno tre serate ricchissime di appuntamenti nel centro storico di Lugo, con un pensiero a chi è stato colpito dall’alluvione nel mese di maggio.

Nel dettaglio il programma di mercoledì 5 luglio prevede l’esibizione dei corsi del Centro Studi Danza alle 21.15 nello scenario suggestivo del Monumento di Baracca.

In piazza Savonarola, dalle ore 21, Rete Sapere presenta uno spettacolo consigliato per bambini a partire dai 4 anni: “Se fossi te non sarei me”, i due narratori Alfonso Cuccurullo e Matteo Razzini raccontano la storia più bella del mondo…ma sarà davvero così?

In piazzale Cavour, dalle ore 21, la Compagnia 3 Stelle presenta “Never stop dreaming”, spettacolo dedicato ai piccoli e non solo.

Nel Pavaglione, in piazza Mazzini dalle 19 alle 23.30, djs Loves Romagna ovvero il dj set che suona ai ritmi di chi è stato colpito dall’alluvione e “Mercatino dei vinili alluvionati” a cura di 12 Pollici Social Club e Flexi. Si potranno acquistare i vinili con offerta libera e alcune rarità. Sotto le logge del Pavaglione la Biblioteca Trisi organizza la “Biblioteca in gioco”, ovvero tanti giochi da tavolo per bambini, famiglie e ragazzi.

Sono undici le attività commerciali colpite dall’alluvione che espongono i loro prodotti in una sorta di speciale apertura serale, due sotto le logge e le restanti .

In corso Garibaldi, nella zona pedonalizzata, dalle 20.30, Lorenzo Testardi in arte Nanouk trasporta gli spettatori in un viaggio magico e poetico con Laurent Tetù, un clown insolito e bizzarro, cugino della Befana e fratello di Babbo Natale. La musica è garantita dagli Warning Trio, una rock band che suona canzoni dagli anni ’90 agli inizi del nuovo millennio.

In via Baracca, all’altezza del museo, alle 21, la Scuola di Musica Malerbi si esibisce con Orchestra Malerbi, musica di autori classici degli allievi della scuola, direttore prof. Giovanni Garavini.

Tutto questo si aggiunge ai tanti appuntamenti che caratterizzeranno tutte le serate.

In largo Repubblica, dalle 21, attività per i bimbi con i laboratori, trucca bimbi, bolle di sapone, esperimenti con gli acrilici di Mani di Fata.

Sotte le logge del Pavaglione il mercatino di libri in collaborazione con le librerie del territorio.

In largo Calderoni le associazioni del volontariato e in piazza Trisi le associazioni sportive incontrano i cittadini e presentano le loro attività.

In corso Garibaldi i Giochi d’argilla con laboratorio creativo per bambine e bambini all’insegna della creatività. In via Baracca gli spettacoli di burattini di Ganga Production e Fabio Pignatta che ospita nel suo spazio improbabili personaggi mitologici, elfi, gnomi e Agostino Codazzi in carne e ossa (in attesa del 230° compleanno del 12 luglio). Gradito ospite a sorpresa l’amico Mario Arnaldi Corinzio. Tra via Codazzi e il museo Baracca tornano i mitici mercatini dei bambini e dei ragazzi e in via Codazzi il mercatino bimbi retrò.

Come sempre in corso Garibaldi e in via Baracca le attività sono realizzate grazie alla collaborazione dei comitati dei commercianti.

In piazza dei Martiri, nell’area verde antistante la Rocca, una novità:Laura Pisano + 2037 spa Collettivo ca Basegnopresenta un grande “Live Painting” realizzato da un gruppo di giovani e ragazzi del Liceo Artistico e Accademia delle Belle Arti di Ravenna.

Nei tre mercoledì apertura straordinaria, dalle 20.30 alle 23. di Museo Baracca e della mostra Come un’onda, come in volo [1923-2023] 100 cavalli per Francesco Baracca nel palazzo della Fondazione Cassa di Risparmio e Banca del Monte in piazza Baracca.

Durante i tre mercoledì il traffico nella zona interessata sarà regolato da un’ordinanza specifica (in allegato) con divieti di sosta e di circolazione.