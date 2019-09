Dal 26 al 29 settembre lo sport di Ravenna è in festa alla Darsena

Per il sesto anno consecutivo, la Darsena diventa il luogo ideale dove praticare e conoscere lo sport. Dal 26 al 29 settembre si svolgerà infatti “Sport in Darsena”, l’evento realizzato dal Circolo Velico Ravennate in collaborazione con il Comune di Ravenna, il CONI, l’Autorità di Sistema Portuale, il Panathlon e Naviga in Darsena. 74 le classi che hanno partecipato all’ultima edizione per imparare a conoscere tutti gli sport praticabili in città. La novità principale di quest’anno sarà la presenza anche del baskin, la pallacanestro che vede in campo contemporaneamente atleti normodotati e atleti con disabilità. Come sempre domenica sarà il giorno dedicato alla navigazione, mentre sabato 12 ottobre Sport in Darsena continuerà con una conferenza di formazione del CONI dedicata alla prevenzione del bullismo nello sport.