La Regione Emilia-Romagna ha concesso un contributo di oltre 166mila euro per la realizzazione di una rotatoria tra la strada provinciale 14 Quarantola, la strada provinciale 103 (Ex Tramvia) e la strada comunale via Romana, nel centro abitato di Fusignano.

Il progetto prevede un costo totale di 360mila euro: 166mila euro a carico dei fondi del Piano nazionale della sicurezza stradale (Pnss) e oltre 194mila euro a carico del Comune di Fusignano e della Provincia di Ravenna, titolari delle strade coinvolte nella rotatoria.

“L’impegno dell’Amministrazione comunale viene premiato con un contributo della Regione che verrà utilizzato per un intervento davvero utile e richiesto dalla cittadinanza – dichiara il sindaco di Fusignano Nicola Pasi -. La nuova rotatoria migliorerà infatti la sicurezza di un incrocio trafficato nel centro abitato di Fusignano”.

Con la conferma del finanziamento, Comune e Provincia daranno subito avvio alla progettazione esecutiva delle opere con l’obiettivo di mettere in cantiere già il prossimo anno un investimento finalizzato alla sicurezza stradale del territorio.

Il contributo è stato concesso all’interno del IV e V programma di attuazione del Pnss “Progetto città sicure”.