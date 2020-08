Per il territorio provinciale di Ravenna oggi si sono registrate 9 nuove positività: 8 pazienti sono di sesso maschile ed 1 di sesso femminile e tutti sono in isolamento domiciliare. Cinque casi fanno riferimento a contatti con casi già noti, 3 dei quali sono i componenti di un un unico nucleo famigliare; 2 fanno riferimento a rientri dall’estero, uno da Paese extra Shengen l’altro da Malta; 1 fa riferimento ad uno screening volontario per assunzione presso una ditta; 1, l’unico sintomatico, fa riferimento ad un paziente che si è rivolto al medico di famiglia il quale ha richiesto il tampone.

Si è purtroppo verificato il decesso di un paziente di sesso maschile di 52 anni malato da tempo.

Si sono infine verificate 2 guarigioni cliniche e 2 guarigioni complete.

I casi complessivamente diagnosticati da inizio contagio nel Ravennate, aggiornati alla mattinata di oggi, sono dunque 1.215, la cui distribuzione per comune risulta la seguente:

58 residenti al di fuori della provincia di Ravenna

564 Ravenna

162 Faenza

86 Cervia

72 Lugo

65 Russi

31 Alfonsine

50 Bagnacavallo

23 Castelbolognese

8 Conselice

17 Massa Lombarda

4 Sant’Agata sul Santerno

17 Cotignola

8 Riolo Terme

22 Fusignano

6 Solarolo

19 Brisighella

2 Casola Valsenio

1 Bagnara