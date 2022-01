“Congratulazioni Tiziana De Pasquale, imprenditrice ed orgoglio di Riolo Terme!” Così il sindaco di Riolo Terme Alfonso Nicolardi commenta il secondo posto ottenuto dall’imprenditrice al The Italian Wedding Stars, competizione fra i più grandi professionisti italiani del settore matrimoni.

Lt Sposa Sartoria, atelier artigianale dove Tiziana De Pasquale realizza a mano i capi da cerimonia per uomo e per donna, rientrava nella categoria Atelier Sartoriali.

Un’idea imprenditoriale nata dopo aver raccolto anni di stimoli ed esperienze in contesti moda di altissimo livello, tra i quali l’atelier di Carlo Pignatelli a Torino.

“Mi piace definirmi un’artigiana perché, oltre alla mia arte, realizzo l’arte di essere sé stessa di ogni cliente. Ogni capo ha una storia a sé, così come la sposa che lo interpreta, ognuna con la propria personalità.” commenta Tiziana De Pasquale sulla pagina Facebook della propria attività.

“Essere tra l’eccellenza dei professionisti wedding è già un risultato straordinario, sia di stimolo per ritentare ed ambire al gradino più alto del podio, che tutti noi riteniamo tu possa meritare” conclude il sindaco Nicolardi.

The Italian Wedding Stars è un progetto organizzato da Daniela Corti – Madreperla Wedding & Event Planning e realizzato in collaborazione con alcuni dei migliori marchi italiani e stranieri, che permette ai migliori professionisti del settore Wedding italiano di competere per vincere il titolo di BEST WEDDING PROFESSIONAL dell’anno all’interno della categoria di appartenenza.