Cotignola: incidente all’uscita dell’A14Bis, 7 i feriti tra cui due bambini non gravi

Incidente tra due auto all’uscita dello svincolo del casello di Cotignola sulla A14 bis, questa mattina verso le 10, si sono scontrate due auto un Audi A4 con due persone a bordo ed una Fiat Bravo con a bordo cinque persone. Le cause al vaglio della Polizia Stradale intervenuta, nello scontro sono rimasti feriti anche due bambini non in gravi condizioni, il conducente della Fiat Bravo invece è stato trasportato al Bufalini di Cesena con codice di gravità massima con elicottero. Sul posto anche la Polizia Locale della Bassa Romagna ed i Vigili del Fuoco.